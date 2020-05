Novità su Mortal Kombat 11 presto in arrivo

L’account twitter ufficiale di Mortal Kombat 11 ha da poco fatto trapelare la notizia di un importante annuncio relativo al celebre picchiaduro in arrivo nella giornata di domani 6 maggio.

Il video teaser realizzato per l’occasione non consente al momento di sbilanciarsi più di tanto sulla natura del prossimo annuncio, tuttavia le ipotesi più accreditate sono quelle che si tratti di un nuovo DLC o di una Kollection speciale.

Appuntamento quindi nella giornata di domani per scoprire cosa abbia in serbo per noi l’arcano mondo di Mortal Kombat.