Electronic Arts porterà diversi titoli su Switch quest'anno

Nel corso della consueta presentazione degli ultimi risultati fiscali, Electronic Arts ha fatto sapere di avere in programma diverse release per Nintendo Switch in arrivo durante l’anno in corso.

Si tratta di una dichiarazione piuttosto importante dal momento che il publisher statunitense è uno dei pochi a non aver supportato con costanza la console della Casa di Kyoto, portando solo le controverse versioni Legacy di FIFA e una conversione di Unravel Two.

Da notare che almeno uno dei titoli in arrivo su Switch è noto già da tempo: si tratta di Burnout Paradise Remaster, il quale approderà sulla console giapponese dal prossimo 19 giugno. Tuttavia Electronic Arts ha parlato di più titoli in uscita su Switch, dunque restiamo in attesa di sapere cosa arriverà sulla piattaforma Nintendo nel prossimo futuro. A tal proposito, è possibile che il publisher abbia intenzione di svelare qualcosa già tra qualche settimana, durante l’evento digitale EA Play Live 2020 che si terrà nella notte del 12 giugno.

Condividi con gli amici Inviare