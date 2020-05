Halo 2: Anniversary per PC ha una data di uscita

Attraverso un messaggio diffuso via Twitter, Microsoft ha annunciato la data di uscita ufficiale di Halo 2: Anniversary per PC.

La seconda avventura di Master Chief tornerà a farsi viva sui nostri monitor in versione rimasterizzata a partire dal prossimo 12 maggio. Vi ricordiamo che sarà disponibile sia sul Microsoft Store che su Steam, acquistabile singolarmente o come parte integrante della Halo: Master Chief Collection.

Segnaliamo, infine, che a partire dalla stessa data sarà disponibile anche sul catalogo del servizio Xbox Game Pass.

