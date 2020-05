Elden Ring potrebbe farsi vivo durante il prossimo Inside Xbox

Stando ad alcune indiscrezioni diffuse da un presunto insider, Elden Ring potrebbe tornare a farsi vivo durante l’appuntamento con Inside Xbox previsto per la giornata di domani.

Nelle scorse ore, infatti, l’insider Idle Sloth ha diffuso una presunta lista dei giochi che saranno protagonisti della tramissione che Microsoft ha organizzato per presentare i videogiochi in arrivo su Xbox Series X. Tra questi compare anche l’ultima fatica di From Software realizzata in collaborazione con George R.R. Martin, l’autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Di seguito riportiamo l’elenco completo dei titoli che potrebbero farsi vivi durante l’Inside Xbox previsto per domani, giovedì 7 maggio, alle 17:00.

Anthem Redux

Batman

Cyberpunk 2077

Dying Light 2

Diablo IV

Dead Island 2

Elden Ring

Harry Potter RPG

Observer System Redux

Overwatch 2

Resident Evil 8

Skull & Bones

Starfield

Twin Mirror

Tales of Arise

Vampire: The Masquerade 2