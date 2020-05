THQ Nordic e Koch Media si scambiano diversi franchise

Pur essendo sussidiarie della stessa holding, Embracer Group, THQ Nordic e Koch Media hanno appena finalizzato uno scambio di diversi franchise.

Nel dettaglio, THQ Nordic ha ceduto i diritti sulle serie di Red Faction e Painkiller a Koch Media, la quale ha a sua volta concesso all’altra Risen, Sacred, Rush for Berlin, Second Sight, e Singles: Flirt Up Your Life.

Questa operazione è avvenuta allo scopo di ricongiungere alcune IP con gli studi che le hanno create, come quella di Red Faction che può ora tornare da Volition, laddove Risen ritorna sotto lo stesso tetto di Piranha Bytes, studio recentemente acquisito da THQ Nordic.

Insomma, si tratta di uno scambio che apre la porta a nuove iterazioni di questi franchise rimasti a lungo dormienti.

Condividi con gli amici Inviare