Un politico australiano suggerisce di giocare a Animal Crossing

Tim Watts, assistente del ministro australiano delle telecomunicazioni e cyber security, ha recentemente pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale un breve video dove suggerisce di restare a casa in isolamento giocando a Animal Crossing: New Horizons.

Il politico – il cui eventuale interesse economico nel pubblicizzare il titolo Nintendo è tutto da provare – ha invitato in modo palese tutti i genitori a far giocare i loro figli ad Animal Crossing almeno un’ora al giorno dopo le loro lezioni online.

Inoltre, sempre secondo Tim Watts, l’esclusiva Nintendo Switch avrebbe il potere di calmare e mantenere lucida e attiva anche la mente di genitori e insegnanti.

Every #infosec professional in the world has already posted their hints for staying cyber secure while working from home, but THIS is the Animal Crossing/Monty Pythons Holy Grail cyber security tips cross over video you’ve been waiting for… pic.twitter.com/oqc8JH5btc

— Tim Watts MP (@TimWattsMP) May 5, 2020