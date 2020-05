Microsoft svela il logo dei giochi ottimizzati per Xbox Series X

In vista dell’Inside Xbox che si terrà nel pomeriggio di oggi, Microsoft ha pensato bene di svelare in anteprima il logo dei videogiochi ottimizzati per Xbox Series X.

Questo bollino verrà applicato a tutti quei titoli cross-gen che non solo saranno compatibili con Xbox Series X, ma saranno stati appositamente sviluppati per dare il meglio sulla piattaforma next-gen della Casa di Redmond, sfruttandone l’hardware superiore.

Da notare che il bollino conferma il logo di Xbox Series X registrato da Microsoft un paio di settimane fa, rendendolo di fatto ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare