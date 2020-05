Annunciato PGA Tour 2K21 con un breve teaser trailer

2K Games ha confezionato un breve teaser trailer per annunciare PGA Tour 2K21, il nuovo videogioco di golf sviluppato da HB Studios.

Sviluppato dagli autori di The Golf Club, questo videogioco su licenza ufficiale PGA Tour è il frutto di una collaborazione tra lo studio indipendente canadese e il publisher 2K Games.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul gioco, ma il filmato presente qui in alto preannuncia un reveal ufficiale fissato per il prossimo 14 maggio. Con buona probabilità in quell’occasione ne sapremo di più su periodo di uscita e piattaforme di riferimento.