Desperados III: vediamo il nuovo trailer dedicato a Hector Mendoza

THQ Nordic ha confezionato un nuovo trailer di Desperados III, questa volta dedicato interamente a Hector Mendoza, uno dei personaggi giocabili del tattico in tempo reale in sviluppo presso Mimimi Games.

Hector è un trapper armato di ascia con il quale attacca i nemici in corpo a corpo. Alla bisogna può piazzare la sua fida trappola di nome Bianca, con la quale blocca i malcapitati nemici che ci mettono piede sopra. Hector però non disdegna il combattimento dalla distanza, anche se molto ravvicinata, grazie al fucile a pompa che porta sempre con sé e che può utilizzare per eliminare più nemici contemporaneamente.

Prima di concludere vi ricordiamo che Desperados III sarà disponibile dal 16 giugno su PC, PS4 e Xbox One.