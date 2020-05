DayZ è disponibile da oggi su Xbox Game Pass per console

Microsoft ha annunciato a sorpresa alcune novità in arrivo per gli abbonati a Xbox Game Pass, tra queste spicca la disponibilità di DayZ nel catalogo del servizio per console.

Il survival multiplayer in salsa zombie di Bohemia Interactive è infatti disponibile da oggi per gli abbonati in possesso di Xbox One, assieme al già annunciato Red Dead Redemption 2. Nei prossimi giorni, inoltre, chiunque abbia sottoscritto un abbonamento a Xbox Game Pass per console potrà mettere le mani anche su Final Fantasy IX (dal 14 maggio) e su Fractured Minds (dal 19 maggio).

Novità anche sul fronte di Xbox Game Pass su PC, presto saranno infatti disponibili lo strategico Endless Legends e Final Fantasy IX, sebbene in questi casi non siamo ancora a conoscenza della data di disponibilità. A questi due si aggiungerà anche Halo 2: Anniversary, la cui uscita su PC è prevista per il 12 maggio.

