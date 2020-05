Rebellion regala copie di Evil Genius per Steam

Rebellion ha dato il via a una promozione volta a regalare una copia di Evil Genius per Steam a chiunque ne faccia richiesta.

Per ottenere un codice da riscattare sulla piattaforma digitale di Valve bisogna infatti dirigersi sul sito ufficiale della compagnia, accedere con un Rebellion ID (o crearne uno gratuito sul momento), e collegare il proprio account Steam. Dopodiché sarà possibile ottenere una copia di Evil Genius e dare il via al processo di dominazione mondiale.

Da notare che la promozione è a tempo limitato ma Rebellion non ha reso noto il termine ultimo di scadenza, dunque vi invitiamo ad approfittarne in fretta prima che non sia più possibile farlo.

