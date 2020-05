Fortnite festeggia i 350 milioni di utenti

Il battle royale free-to-play di Epic Games raggiunge un altro invidiabilissimo traguardo, sfondando quota 350 milioni di utenti in tutto il mondo, da festeggiare in live nel nuovo Party Royale.

Come riportato trionfalmente sui canali ufficiali del gioco, Fortnite continua infatti a macinare nuovi accessi, spingendo peraltro collateralmente il continuo avanzare nelle quote di mercato dell’Epic Games Store.

Fortnite now has over 350 million registered players! In April, players spent over 3.2 billion hours in game. 🙌🥳

Let’s keep the party going with our Party Royale Premiere LIVE on May 8 at 9PM ET featuring @DillonFrancis @steveaoki @deadmau5: https://t.co/H18c3UgBL1 pic.twitter.com/Cgt3r7LXQO

— Fortnite (@FortniteGame) May 6, 2020