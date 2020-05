Ninjala è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

GungHo Online Entertainment ha fatto sapere di aver rinviato il lancio di Ninjala, l’action multiplayer free-to-play in arrivo su Nintendo Switch.

Come purtroppo accaduto spesso negli ultimi mesi, anche in questo caso la causa è riconducibile all’emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo il mondo intero. “Lo sviluppo di Ninjala è quasi terminato, ma la fase di testing risente dei limiti dovuti al non poter lavorare tutti nello stesso luogo,” ha spiegato Kazuki Morishita, presidente e CEO di GungHo Online Entertainment. “Sebbene stiamo lavorando alacremente, la sicurezza e la salute dei nostri impiegati resta la priorità.”

La compagnia ha poi fissato una nuova data di uscita: Ninjala farà capolino sulla console della Casa di Kyoto il prossimo 24 giugno.

Condividi con gli amici Inviare