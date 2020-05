NieR Replicant: ecco le prime immagini della remaster

Square Enix ha diffuso le prime immagini di NieR Replicant ver.1.22474487139, l’edizione rimasterizzata del primo Nier in arrivo prossimamente su PC, PS4 e Xbox One.

Vi ricordiamo che il progetto è in sviluppo grazie alla collaborazione di Platinum Games, già autori dell’acclamato NieR: Automata, e che presenterà alcune novità rispetto al titolo originale. Tra queste spiccano l’introduzione di nuovi personaggi, migliorie al sistema di combattimento e con buona probabilità un finale inedito.

Le immagini pubblicate nelle scorse ore dal publisher giapponese includono sia concept art che veri e propri screenshot tratti dalla remaster. Trovate il tutto nella galleria in calce.

