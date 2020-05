Anche la Paris Games Week è stata cancellata

Ennesimo danno collaterale dovuto alla pandemia di Coronavirus: questa volta la scure della cancellazione cade sulla Paris Games Week.

L’ormai tradizionale manifestazione videoludica francese avrebbe dovuto celebrare il suo decimo compleanno il prossimo ottobre, tuttavia gli organizzatori hanno deciso di annullare la kermesse giacché le condizioni tecniche e logistiche non permettono la realizzazione dell’evento in garantendo le più alte misure di sicurezza.

Da notare che al momento non si sa se la Paris Games Week verrà o meno sostituita da un evento digitale, come invece previsto dagli organizzatori di Gamescom e Tokyo Game Show.

