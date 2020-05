Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, diffuso un nuovo trailer

Nintendo ha confezionato un nuovo trailer di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, la riedizione del JRPG uscito originariamente su Wii ora in arrivo su Switch.

Il video che trovate qui in alto mostra le caratteristiche principali del videogioco targato Monolith Soft, tra cui le fondamenta del sistema di combattimento e le dinamiche di esplorazione del vasto open world. Il trailer si sofferma anche sulle novità introdotte in questa versione: non solo sul rimaneggiamento grafico, ma anche sull’espansione Future Connected che introduce una nuova avventura che funge da epilogo.

Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal prossimo 29 maggio.