DOOM Eternal: diffusi alcuni screenshot del primo DLC

L’account Twitter ufficiale di DOOM Eternal ha diffuso un paio di screenshot del primo DLC in arrivo prossimamente su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Questo primo contenuto aggiuntivo andrà a espandere ulteriormente la campagna single player del gioco originale, introducendo le location raffigurate nelle immagini presenti in calce all’articolo.

Per il momento non si conoscono i dettagli relativi a questo DLC di DOOM Eternal, tuttavia sappiamo che purtroppo Mick Gordon non tornerà a comporre la colonna sonora dell’espansione a causa di una rottura apparentemente insanabile dei rapporti con id Software.

