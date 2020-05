Bethesda: serviranno degli anni prima di The Elder Scrolls VI

Se siete fan della storica serie di RPG open-world di Bethesda, e non ne potete più della nuova ennesima versione di Skyrim da giocare anche sul display della lavatrice, ecco che le parole Pete Hines – capoccia del marketing dell’azienda – smorzeranno decisamente l’hype sul prossimo capitolo della saga, o al contrario lo renderanno insostenibile.

Sul suo profilo Twitter, Hines ha infatti chiarito ai fan che chiedevano insistentemente notizie su The Elder Scrolls VI – di cui finora siamo a conoscenza solo del fatto che sia in lavorazione – come sia irrealistico attendere novità su questo fronte, almeno per i prossimi anni.

In particolare, le testuali parole del manager di Bethesda sono state: “(Le informazioni su The Elder Scrolls VI) arriveranno dopo quelle su Starfield, titolo di cui non sapete ancora praticamente nulla. Quindi se mi chiedete di darvi dei dettagli ora e subito e non tra qualche anno, allora vuol dire che non sono riuscito a gestire in maniera adeguata le vostre aspettative”.

It’s after Starfield, which you pretty much know nothing about. So if you’re coming at me for details now and not years from now, I’m failing to properly manage your expectations. — Pete Hines (@DCDeacon) May 10, 2020

Non c’è che dire, una bella doccia gelata per chi pensava che ormai i tempi fossero maturi e che il nuovo RPG fantasy potesse essere annunciato da un momento all’altro in uno degli streaming di presentazione delle lineup delle console next-gen.