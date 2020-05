Assassin's Creed Valhalla, pre-order bonus La leggenda di Beofulf

Nonostante il tanto atteso trailer di gameplay durante l’ultimo l’Inside Xbox abbia fatto un po’ storcere il naso a molti appassionati, l’hype per il nuovo titolo dell’acclamata serie Ubisoft continua a crescere un po’ in tutto il mondo.

Ecco quindi che gli addetti ai lavori si sono lanciati alla ricerca di ogni possibile nuovo dettaglio sul prossimo gioco ad ambientazione vichinga e – una volta online i pre-order di Assassin’s Creed Valhalla – i colleghi tedeschi si sono subito accorti come sulla pagina dedicata dello Ubisoft Store di Germania ci fossero delle info non ancora rilasciate in sede di marketing.

In particolare, per tutti coloro che effettueranno il pre-order del titolo, in un’edizione che ne comprenda anche il Season Pass, sarà fornita una missione bonus dal nome molto intrigante: La Leggenda di Beowulf.

Uno spunto molto interessante, che porta a immaginare ogni sorta di possibile commistione tra il poema epico anglo-sassone e le vicende di Assassin’s Creed Valhalla.

Resta da sottolineare come al momento tutto taccia sugli Store degli altri paesi del globo, dove non v’è alcuna menzione del nome della missione in regalo per chi prenoterà il titolo, rendendo sempre più probabile l’ipotesi che questi contenuti dovessero venire annunciati più avanti in modo organico.