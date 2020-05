Annunciato Bubble Bobble 4 Friends per PlayStation 4

Il publisher del gioco ININ Games in collaborazione con Taito hanno annunciato la versione PlayStation 4 del titolo, già edito su Nintendo Switch.

Bubble Bobble 4 Friends farà capolino sulla console Sony durante il prossimo inverno, in versione sia fisica che digitale, con tutta una serie di migliorie e aggiunte che faranno la felicità dei fan della serie.

Tra le interessanti feature del gioco, che celebra la storia del franchise, menzioniamo la presenza dell’originale Bubble Bobble del 1986, disponibile anche in versione co-op.

Tutte le aggiunte e gli update, disponibili sin dal lancio per la versione PlayStation 4, saranno in seguito resi disponibili gratuitamente per i possessori della versione Nintendo Switch di Bubble Bobble 4 Friends.