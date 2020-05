Guerrilla Collective, il nuovo E3 in diretta su Twitch

Nonostante l’E3 di quest’anno sia ormai da tempo stato cancellato, la necessità per gli sviluppatori di offrire una vetrina ai propri prodotti in uscita nei prossimi mesi è rimasta immutata.

Per riuscire in qualche modo ad attrarre un numero considerevole di spettatori, nonostante la mancanza di una fiera di richiamo a fungere da catalizzatore, diversi publisher hanno deciso di riunirsi assieme per dar vita ad un nuovo evento – denominato Guerrilla Collective – da tenersi rigorosamente in streaming in diretta su Twitch.

Lo showcase, che vedrà tra gli altri aziende come Rebellion e Paradox (non proprio gli ultimi arrivati), inizierà il 6 giugno per poi proseguire il 7 e l’8 per ben tre giorni di live, con una serie ben scandita di annunci, sciorinati proprio nei giorni in cui era solita aver luogo la fiera losangelina.

Sul sito ufficiale del Guerrilla Collective è peraltro ancora attiva la possibilità di inviare contenuti riguardanti il proprio gioco, di modo da poter attivamente entrare a far parte di questa sorta di maratona di titoli.

Di seguito la lista dei publisher che per ora hanno confermato la propria presenza all’evento:

11 bit studios

Another Indie

Coffee Stain Studios

Fellow Traveller

Funcom

Good Shepherd Entertainment

Headup

Humble Publishing

Larian Studios

Modern Wolf

Paradox Interactive

Raw Fury

Rebellion

Those Awesome Guys

Thunderful

United Label

Versus Evil

Whitethorn Games

WINGS Interactive

Ysbryd Games

ZA/UM