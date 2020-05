Il nuovo evento Ubisoft Forward pianificato per il 13 luglio

La franco-canadese Ubisoft ha da poco annunciato un nuovissimo evento live che avrà luogo il prossimo 13 luglio, incarnando una sorta di sostituto morale dell’evento previsto per il saltato E3.

Così come i publisher impegnati nel Guerrilla Collective, anche il colosso del videoludo ha quindi deciso di crearsi uno showcase ad hoc, in questo caso denominato Ubisoft Forward, nel quale mostrare al mondo tutti i suoi prossimi titoli, rimasti nell’ombra sino al recente annuncio di Assassin’s Creed Valhalla.

Save the Date! Join us July 12 for Ubisoft Forward, a fully digital showcase with exclusive game news, reveals and more 🎉 Stay tuned… #UbiForward pic.twitter.com/JLYEyF1YnL

— Ubisoft (@Ubisoft) May 11, 2020