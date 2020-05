The Elder Scrolls Online: Greymoor si mostra in un nuovo trailer

Bethesda e ZeniMax Online Studios hanno confezionato un nuovo trailer dedicato a Greymoor, la prossima espansione di The Elder Scrolls Online in uscita tra poche settimane su PC e console.

Ecco la descrizione dell’espansione: “Un male antico riaffiora in The Elder Scrolls Online: Greymoor e un esercito mostruoso marcia verso i nord di Skyrim occidentale dal sottosuolo. Nel nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online affronterete una legione caduta e proseguirete l’avventura annuale nel Cuore oscuro di Skyrim. Skyrim ha bisogno di eroi, risponderete alla chiamata?”

Questo nuovo capitolo della saga di The Elder Scrolls Online fa parte del Cuore Oscuro di Skyrim, l’avventura annuale iniziata a marzo con il DLC Harrowstorm che proseguirà per tutto il 2020.

The Elder Scrolls Online: Greymoor sarà disponibile su PC e Mac dal 26 maggio, mentre il 9 giugno toccherà alle versioni per PS4 e Xbox One.