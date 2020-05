Gravity Well è il nuovo studio di sviluppo di Drew McCoy e Jon Shiring

Dopo aver lasciato Respawn Entertainment lo scorso febbraio, Drew McCoy ha unito le forze con Jon Shiring per fondare Gravity Well, un nuovo studio di sviluppo in quel di Los Angeles.

L’intenzione dei due veterani dell’industria, i quali hanno lavorato a titoli come Call of Duty 4, Titanfall e Apex Legends, è quella di dar vita a una software house dalle dimensioni ridotte che possa comunque essere in grado di sfornare titoli tripla A. Il progetto di McCoy e Shiring è quello di restare sotto la quota dei 100 dipendenti, formando un team in grado di lavorare al meglio con un massimo di 80-85 persone.

Gravity Well svilupperà videogiochi per PC e console next-gen sfruttando i bonus concessi dal lavoro remoto, dunque non tutti i membri del team lavoreranno nella sede losangelina, ma alcuni potranno contribuire comodamente da casa.

Infine, i due fanno sapere di essere nella fase della ricerca di personale, quindi è ancora presto per parlare dei primi progetti dello studio.

