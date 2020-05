Le vendite di PS4 superano quota 110 milioni di unità

Nel corso dell’ultima presentazione dei risultati finanziari relativi all’anno fiscale appena conclusosi, Sony ha fatto sapere che le vendite complessive di PS4 hanno raggiunto l’importante cifra di 110,4 milioni di unità.

Nell’ultimo trimestre sono state piazzate 1,5 milioni di console, in calo di 1,1 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, tuttavia si tratta di una differenza fisiologica dal momento che ci troviamo ormai alle battute finali della generazione e alle porte della next-gen. Ciononostante, Sony ha comunque raggiunto gli obiettivi di vendita fissati all’inizio dell’anno fiscale, piazzando ben 13,6 milioni di PS4 in dodici mesi, contro i 13,5 milioni previsti.

Per quanto riguarda gli abbonati al servizio PlayStation Plus, questi sono saliti a quota 41,5 milioni di utenti, in crescita di 5,1 milioni rispetto all’anno precedente. Sul versante del software, infine, la compagnia giapponese spiega che sono stati venduti 59,6 milioni di giochi negli ultimi tre mesi dell’anno fiscale, di cui il 66% in formato digitale.

