Larian ha in serbo un paio di annunci legati al franchise di Divinity

Non solo Baldur’s Gate 3, Larian Studios ha in serbo anche un paio di annunci legati al franchise di Divinity in arrivo nelle prossime settimane.

A darne notizia ci ha pensato Michael Douse, il director of publishing per la compagnia belga, il quale ha dichiarato che gli eventi previsti nella cornice del Guerrilla Collective serviranno anche da vetrina per alcuni progetti correlati alla saga di Divinity.

Per saperne di più bisognerà attendere il 6, il 7 e l’8 giugno: sono queste, infatti, le date in cui avranno luogo gli eventi digitali del Guerrilla Collective, organizzati tra gli altri anche da Larian Studios.

Condividi con gli amici Inviare