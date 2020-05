Starfield è stato classificato dal PEGI, novità in arrivo?

Sebbene potrebbero volerci anni prima di avere notizie su The Elder Scrolls VI, Bethesda potrebbe presto mostrare nuovamente Starfiled ora che il gioco di ruolo fantascientifico è stato classificato dal PEGI, l’ente europeo che si occupa di valutare i videogiochi in uscita.

La notizia rimbalza su Reddit, dove leggiamo che l’ente comunitario ha da poco concesso a Starfield una valutazione provvisoria 18+, la quale consiglia il gioco a un pubblico adulto.

È quindi molto probabile che Bethesda sia in procinto di tornare a mostrare il gioco in uno dei diversi eventi digitali previsti nelle prossime settimane, ed è altresì possibile che l’uscita di Starfield non sia poi così lontana se il PEGI ha già classificato il gioco, sebbene con un valutazione provvisoria.

Che Starfield sia un titolo di lancio delle console next-gen? È ancora troppo presto per dirlo, ma possiamo perlomeno incrociare le dita e sperare che sia così.

