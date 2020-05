Milestone annuncia RIDE 4 per PC, PS4 e Xbox One

Milestone ha annunciato RIDE 4, ultima incarnazione dell’ormai celebre serie dedicata a tutti gli appassionati dei bolidi su due ruote.

Stando alle parole degli sviluppatori, RIDE 4 offrirà un livello all’avanguardia di fedeltà visiva, che darà vita a repliche autentiche e realistiche delle moto più iconiche. Tutti i modelli di moto sono stati creati da zero utilizzando le tecnologie più avanzate e le scansioni CAD e 3D originali di modelli reali.

L’esperienza di gioco includerà una modalità Carriera completamente rinnovata, che porterà il giocatore a partecipare in sfide frenetiche in tutto il mondo, culminando con i campionati finali con le più potenti concorrenti. Sarà poi presente la nuova modalità Endurance, la sfida più difficile che solo i migliori piloti virtuali possono affrontare. Questa nuova modalità di gioco ha permesso a Milestone di aumentare il livello di realismo e autenticità con illuminazione e condizioni meteorologiche dinamiche, pit stop per pneumatici e gestione del carburante.

RIDE 4 sarà disponibile a partire dall’8 Ottobre 2020 per PC, PS4 e Xbox One.