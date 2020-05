Fortnite confermato sulle console next-gen al lancio

A margine della presentazione dell’Unreal Engine 5, Epic Games ha confermato che Fortnite farà il salto verso la next-gen già al lancio delle prossime console di Sony e Microsoft.

La compagnia ha spiegato che il celebre battle royale sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X sin dal primo momento in cui queste piattaforme arriveranno sugli scaffali dei negozi. In primo momento, precisa Epic, Fortnite utilizzerà lo stesso Unreal Engine 4 già visto in azione in tutti questi anni, con delle opportune migliorie grafiche. In seguito, entro la metà del 2021, lo studio effettuerà la migriazione al motore successivo, facenso sì che anche Fortnite possa girare su entrambe le console next-gen sfruttando l’Unreal Engine 5.

