Annunciato l'Evo Online dopo la cancellazione dell'evento principale

In seguito alla cancellazione dell’Evo 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus, gli organizzatori hanno annunciato il programma degli eventi online che sostituiranno la manifestazione principale.

La kermesse digitale verrà dilazionata attraverso tutti i weekend di luglio, offrendo una serie di competizioni online dedicate ai principali picchiaduro attualmente sul mercato. Tra questi citiamo i seguenti: Granblue Fantasy Versus, Dragon Ball FighterZ, Tekken 7, Street Fighter V, Samurai Shodown, Soul Calibur VI, e UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[st]. Da notare la grande assenza di Super Smash Bros. Ultimate dovuta con buona probabilità alla scarsa qualità del netcode del videogioco Nintendo.

L’Evo Online si terrà in questi weekend:

4 e 5 luglio

11 e 12 luglio

18 e 19 luglio

25 e 26 luglio

dal 31 luglio al 2 agosto