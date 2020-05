The Elder Scrolls: Blades ora disponibile su Nintendo Switch

Il titolo di Bethesda Game Studios, precedentemente esclusiva mobile, è stato oggi rilasciato anche per Nintendo Switch.

The Elder Scrolls: Blades sarà arricchito da una funzione di cross-progression che permetterà ai giocatori della versione per smartphone di importare i propri salvataggi sulla console Nintendo, per continuare la propria esperienza nel gioco senza soluzione di continuità.

Disponibile per il download gratuito direttamente dal Nintendo eShop, le possibilità di acquisto prevedono anche la versione Quick Start – venduta a 14,99 euro – che permetterà agli eventuali acquirenti un vero e proprio jump start, grazie alla sua fornitura di pezzi d’oro, gemme e materiali da costruzione.

La versione Switch di The Elder Scrolls: Blades conterrà inoltre il nuovo aggiornamento 1.7 del gioco, con una serie di nuove missioni, nuove arene e l’azzeramento delle classifiche PvP, il tutto per facilitare l’accesso ai nuovi giocatori e rendere l’esperienza sempre più ricca e coinvolgente.