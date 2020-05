Nasce l'etichetta Humble Games di Humble Bundle

Humble Bundle ha annunciato il potenziamento della divisione publishing, che ora è stata rinominata Humble Games.

Questa etichettà è rivolta principalmente agli studi indipendenti, ai quali vengono offerti diversi servizi volti a migliorare la comunicazione e il supporto durante e dopo lo sviluppo di un videogioco.

Per celebrare il lancio dell’etichetta Humble Games, sull’Humble Store è partita una tornata promozionale su alcuni titoli prodotti proprio da questa divisione. Tra i giochi in promozione troviamo Slay the Spyre, Void Bastards, Forager, e molti altri. Segnaliamo che la promozione sarà valida fino al 18 maggio.