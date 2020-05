No Straight Roads in arrivo anche su Xbox One e Switch

Annunciate le versioni Nintendo Switch e Xbox One del divertente action-adventure musicale, già previsto per il 30 giugno prossimo su PlayStation 4 e PC.

No Straight Roads è diretto da Wan Hazmer, in passato lead game designer di Final Fantasy XV, e da Daim Dziauddin, concept artist di Street Fighter V.

In particolare, la versione Nintendo Switch del titolo si potrà fregiare di alcune feature esclusive dedicate al peculiare hardware della console, come ad esempio l’Assist Mode per permettere ad un amico di aiutarci raccogliendo strumenti utili ai fini dei combattimenti, una modalità co-op sino a 3 giocatori e il supporto al touch screen.

Su PC il pre-order del titolo – che uscirà contemporaneamente in tutte le versioni – è disponibile in esclusiva tramite Epic Games Store.