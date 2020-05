Anthem 2 sarà realtà, ma ci vorranno ancora degli anni

Se il primo Anthem non ha riscosso esattamente il successo sperato, BioWare continua comunque a credere nella sua IP, confermando di star lavorando a un seguito che possa provare a risollevare le sorti della serie.

Tuttavia, come raccontato da Christian Dailey – director del progetto – Anthem 2 è ancora in una fase embrionale, dove si stanno vagliando ipotesi di design e sperimentando prototipi di quello che sarà poi il progetto finale.

Al momento, al titolo stanno lavorando solo 30 persone, quasi tutte coinvolte nella realizzazione di bozzetti o altri elementi artistici, fondamentali nelle prime fasi di ogni lavorazione per tracciare la via maestra del percorso da seguire.

Come confermato dallo stesso Dailey sul sito ufficiale di BioWare, ci vorranno ancora diversi anni prima di Anthem 2 (o Anthem Next), sperando che il fatto di aver ricominciato da zero possa portare alla serie nuova linfa vitale.