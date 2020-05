Un nuovo veicolo a tema Mad Max per Cyberpunk 2077

CD Projekt Red ha rivelato sui suoi canali social ufficiali un nuovo veicolo presente in Cyberpunk 2077, ispirato ad una delle pellicole più iconiche degli ultimi anni: Mad Max Fury Road.

Il fuoristrada, chiamato Reaver, si ispira fortemente ai veicoli presenti nei film di Mad Max, compreso il fidato Interceptor, e non è un caso che questo reveal avvenga in concomitanza con il quinto anniversario dell’ultimo capitolo della serie.

„Reaver” – custom-built Wraith gang vehicle based on Quadra Type-66 car. With its near 1000 horsepower, you will ride eternal, shiny and chrome.

Happy 5th Anniversary #MadMaxFuryRoad pic.twitter.com/9E0gqJKqV5

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) May 15, 2020