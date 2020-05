Mojang Studios è il nuovo nome degli autori di Minecraft

La compagnia che ha dato i natali a Minecraft ha cambiato nome: d’ora in poi si chiamerà Mojang Studios.

La sussidiaria di Microsoft ha spiegato il perché di questo cambio di nome in un nuovo video, rivelando che la decisione è stata presa dopo aver realizzato che Mojang non è più la piccola software house indipendente svedese fondata più di dieci anni fa da Markus “Notch” Persson, ma è diventata un vero e proprio agglomerato che racchiude diversi studi sparsi in tutto il mondo.

Gli autori di Minecraft stuzzicano i fan svelando alcune delle novità in arrivo nel prossimo futuro, tra cui un spiccano un film e un live show. Nell’immediato, però, Mojang Studios si sta preparando al lancio di Minecraft Dungeons, l’action RPG di stampo hack and slash che vedrà la luce su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch dal prossimo 26 maggio.