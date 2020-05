Half-Life: Alyx ora supporta il Workshop di Steam

Valve ha reso disponibile il supporto al Workshop di Steam per Half-Life: Alyx pubblicando gli strumenti di editing dei livelli per la community.

Da notare che questi tool sono attualmente in fase beta, ma sono comunque liberamente scaricabili e utilizzabili da chiunque, permettendo agli interessati di creare nuovi livelli, modelli, texture e animazionida condividere attraverso il Workshop di Steam, affinché altri utenti della piattaforma possano poi scaricarli.

Come precisato da Valve, gli strumenti includono versioni nuove o aggiornate di:

Hammer , la versione più recente dell’editor di livelli del Source 2.

, la versione più recente dell’editor di livelli del Source 2. Material Editor , lo strumento per creare e rifinire i materiali nel Source 2.

, lo strumento per creare e rifinire i materiali nel Source 2. ModelDoc , uno strumento per visualizzare, modificare e compilare modelli con animazioni, collisioni e altri attributi di gameplay.

, uno strumento per visualizzare, modificare e compilare modelli con animazioni, collisioni e altri attributi di gameplay. AnimGraph , lo strumento per l’animazione usato per creare animazioni complesse con sfumature e transizioni.

, lo strumento per l’animazione usato per creare animazioni complesse con sfumature e transizioni. Particle Editor , per la creazione di nuovi effetti particellari.

, per la creazione di nuovi effetti particellari. Subrect Editor , per la creazione di fogli smart di texture chiamati “hotspot”.

, per la creazione di fogli smart di texture chiamati “hotspot”. Source Filmmaker, lo strumento di rendering e animazioni dallo stile cinematografico del Source 2.

In più, gli sviluppatori hanno pubblicato anche una serie di mappe aggiuntive di prova che fungano come una sorta di tutorial interattivo per gli strumenti di modding di Half-Life: Alyx. Da notare, infine, che il codice sorgente dell’intero set di mappe è incluso ed è completamente modificabile.