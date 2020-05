Collaborazione tra l'ESA e Kerbal Space Program

Private Division ha da poco annunciato un nuovo aggiornamento per il suo Kerbal Space Program in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea.

Il nuovo update gratuito – denominato Shared Horizons – è previsto in uscita per PC il prossimo 1 luglio, mentre ancora non si ha una data per il suo approdo su console.

We're partnering with @KerbalSpaceP for the next update of their game, #SharedHorizons. We’re excited that they're including @esa_sts @ariane5 and two @esascience missions, @BepiColombo and #Rosetta, to the game. PC release on 1 July 👉 https://t.co/YgRtGB0ZB3 #ExploreFarther pic.twitter.com/HdHyAdif0L

— ESA (@esa) May 18, 2020