Le vendite di Dark Souls III superano quota 10 milioni di copie

Bandai Namco ha fatto sapere che le vendite di Dark Souls III hanno superato quota 10 milioni di copie.

“Dark Souls III è velocemente diventato uno dei nostri titoli di maggior successo. Non possiamo che ringraziare i giocatori e i fan per la fiducia che hanno riposto nel gioco“, ha dichiarato Hervé Hoerdt, Senior Vice President Marketing, Digital, Content di Bandai Namco Entertainment Europe. “La community di Dark Souls è stata incredibile sin dal lancio nel 2016 ed è fantastico vedere i giocatori ancora così coinvolti!”

Lo stesso publisher annuncia che l’intera saga targata From Software ha piazzato la bellezza di 27 milioni di unità in tutto il mondo, certificando l’enorme successo del franchise di Hidetaka Miyazaki e compagni.

Condividi con gli amici Inviare