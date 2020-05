PlayStation 5: l'evento di presentazione all'inizio di giugno?

Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, l’evento di presentazione ufficiale di PlayStation 5 potrebbe tenersi nei primi giorni del mese di giugno.

A darne notizia ci ha pensato Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat, il quale in un primo momento aveva fornito la data del 4 giugno come possibile giorno del reveal, per poi precisare che la presentazione potrebbe essere stata spostata di pochi giorni. Lo stesso Grubb dichiara che in questo evento dovrebbero essere mostrati alcuni giochi next-gen, sia titoli sviluppati internamente da Sony che prodotti dei partner delle terze parti.

Da notare, però, che questo potrebbe essere un primo assaggio della next-gen targata Sony, tuttavia non è detto che la compagnia giapponese approfitti di questa occasione per mostrare finalmente PlayStation 5, giacché la compagnia avrebbe in programma altri eventi che dovrebbero tenersi nel corso dell’estate.

Come al solito l’invito è quello di prendere queste informazioni con tutte le cautele del caso, in attesa di qualche notizia ufficiale da parte della stessa Sony.

Condividi con gli amici Inviare