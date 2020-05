Dragon Ball FighterZ: Goku Ultra Instinto torna a mostrarsi in video

Bandai Namco ha confezionato un nuovo video dedicato a Goku Ultra Instinto, il prossimo personaggio che si unirà al roster di Dragon Ball FighterZ.

Questa versione del celebre Sayan sarà disponibile a partire da domani come parte del FighterZ Pass 3, mentre potrà essere acquistato come DLC a sé stante dal successivo 22 maggio.

Per illustrare al meglio le capacità di Goku Ultra Instinto, inoltre, gli sviluppatori hanno organizzato un stream dedicato in cui alcuni pro player di Dragon Ball FighterZ hanno commentato le diverse mosse di questo nuovo personaggio.

Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, e che questo nuovo DLC farà capolino su tutte queste piattaforme.