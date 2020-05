Minecraft ha piazzato più di 200 milioni di copie in 11 anni

In occasione dell’undicesimo anniversario dalla pubblicazione di Minecraft, è stato annunciato che le vendite del popolarissimo sandbox hanno raggiunto e superato l’astronomica cifra di 200 milioni di copie. Si tratta di un risultato che conferma l’enorme successo mondiale ottenuto da Minecraft, che è presto diventato il videogioco più venduto di sempre.

Tra i dati diffusi dai Mojang Studios, questo il nuovo nome degli sviluppatori, spiccano gli oltre 126 milioni di persone che giocano a Minecraft ogni mese. Inoltre, ad aprile il team di Minecraft ha registrato un incremento di nuovi giocatori pari al 25% rispetto al mese precedente;

nello stesso arco temporale, le sessioni di multiplayer hanno visto una crescita del 40%, un dato che indica come i giocatori stiano utilizzando Minecraft per connettersi con gli amici in questo periodo caratterizzato da misure di distanziamento sociale.

Insomma, il successo di questo particolare sandbox cubettoso non sembra destinato a scemare, mentre i Mojang Studios si preparano a cavalcare l’onda ed espandere ulteriormente il franchise con un film e un live show.

