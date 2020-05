Da oggi Gwent è disponibile anche su Steam

CD Projekt RED ha annunciato che da oggi Gwent, il gioco di carte digitale ambientato nell’universo di The Witcher, è ora disponibile anche su Steam.

La pubblicazione su Steam di Gwent porta con sé cross-play e funzionalità di sincronizzazione con le altre versioni del gioco. Gli utenti che giocano sulla piattaforma di Valve, infatti, possono competere con gli altri giocatori su GOG e sui dispositivi Android o iOS. In più, gli utenti possono trasferire i loro oggetti e progressi tra queste piattaforme. Da notare che la versione pubblicata su Steam include gli achievement e l’integrazione delle Steam Trading Card.

Infine, a partire da oggi, grazie a un aggiornamento di Thronebreaker: The Witcher Tales su Steam, i giocatori possono guadagnare ricompense in Gwent facendo progressi nella campagna di Thronebreaker. Queste ricompense includono carte premium e oggetti estetici, e si sbloccheranno una volta che le condizioni saranno soddisfatte.