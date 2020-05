Artifact 2.0 sta per entrare in beta, a breve l'invio degli inviti

Con un post pubblicato nelle scorse ore, Valve ha annunciato l’inizio della fase beta di Artifact 2.0, la riedizione del gioco di carte digitale ispirato a Dota 2.

La compagnia fa sapere che entro la prossima settimana verrà inviata una e-mail a tutti i possessori del gioco originale su Steam, i quali possono decidere se iscriversi alla beta di Artifact 2.0 seguendo le istruzioni contenute nella missiva. Da notare che l’accesso non sarà automatico, bensì chiunque avrà dato la disponibilità a partecipare alla prova verrà incluso in un sorteggio che determinerà chi potrà effettivamente accedere alla beta. La fase di prova verrà poi gradualmente estesa a tutti coloro i quali avranno dato il consenso a partecipare.

Valve spiaga che al momento la prova sarà riservata ai soli possessori del gioco originale, tuttavia in seguito verrà organizzata un’open beta accessibile a tutti gli interessati.

Condividi con gli amici Inviare