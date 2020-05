Golf With Your Friends ora disponibile su PC e console

Fore! Team17 e Blacklight Interactive hanno annunciato oggi l’uscita del loro arcade golfistico, ora disponibile su PC (tramite Steam), Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4, sin dal lancio nel parco giochi di Xbox Game Pass – da subito su console e presto anche nella libreria della beta per PC.

Golf With Your Friends permette sino a 12 giocatori contemporaneamente di competere tra loro in tornei dedicati al mondo del mini-golf, con un approccio che già dalle prime immagini appare molto arcade, senza alcuna tendenza simulativa.

In particolare, saranno presenti nel gioco 11 percorsi – anche in ambientazioni ben poco ortodosse, come vulcani, musei e nello spazio – oltre a tutta una serie di power-up, costumi e elementi di personalizzazione di avatar e mazze da golf.

Ricordiamo inoltre, come Golf With Your Friends abbia beneficiato dell’Early Access di Steam, terminato proprio oggi in concomitanza con l’uscita ufficiale del titolo.