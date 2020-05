Il prossimo progetto di inXile Entertainment sfrutterà l'Unreal Engine 5

La presentazione dell’Unreal Engine 5 ha lasciato in molti senza fiato, ma ha anche instillato la curiosità di sapere quali giochi impiegheranno il nuovo motore di Epic Games: tra questi sappiamo che ci sarà sicuramente il prossimo progetto di inXile Entertainment.

A darne conferma ci ha pensato direttamente Brian Fargo, fondatore e studio head della compagnia recentemente acquisita da Microsoft, il quale ha dichiarato che l’Unreal Engine 5 verrà utilizzato come base su cui sviluppare il prossimo gioco di ruolo degli autori di Wasteland e The Bard’s Tale.

Il team di sviluppo ci tiene comunque a precisare di essere completamente concentrato sull’ultima fase dei lavori di Wasteland 3, che arriverà nelle mani dei giocatori dal prossimo 28 agosto.

