Mafia 2 e Mafia 3 Definitive Edition gratuiti per i possessori degli originali

In seguito al lancio delle Definitive Edition di Mafia 2 (qui la nostra recensione) e Mafia 3, i possessori delle versioni originali di questi due titoli possono scaricare gratuitamente le versioni aggiornate e rimasterizzate.

2K Games ha infatti reso disponibile in modo del tutto gratuito le riedizioni di entrambi i giochi, tuttavia sono presenti alcune limitazioni. Mafia 2 Definitive Edition viene regalato soltanto a chi possiede l’originale su Steam, mentre l’aggiornamento alla Definitive Edition di Mafia 3 è gratuito su tutte le piattaforme (PC, PS4 e Xbox One) in caso si possieda l’originale sia in formato fisico che digitale.

Da notare, infine, che l’acquisto di Mafia 2 Definitive Edition su Steam dà anche accesso alla versione Classic del gioco, ossia l’originale privo delle novità introdotte nella remaster.

