Raddoppiati gli utenti di PlayStation Now nell'ultimo anno

Il servizio in streaming di Sony, spesso non proprio convincente in termini di prestazioni – come ricordano gli early adopter infastiditi dalle lunghe code di accesso ai giochi – si sta comunque rivelando nel corso degli anni un discreto successo commerciale.

In particolare, nell’ultimo anno gli iscritti al PlayStation Now risultano più che raddoppiati, passando dal milione di sottoscrittori della primavera del 2019 a circa 2.2 milioni di utenti registrati in questi giorni.

Un risultato che sembra in parte influenzato anche dall’aggiunta, ormai quasi un anno e mezzo fa, della feature di download in locale dei titoli della piattaforma, riducendo drasticamente i precedenti tempi di attesa.

Nonostante i risultati del PlayStation Now così analizzati risultino più che soddisfacenti, è sempre bene ricordare come dall’altra parte della barricata l’Xbox Game Pass di Microsoft abbia già superato quota 10 milioni di iscritti.