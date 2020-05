Naughty Dog illustra il gameplay di The Last of Us Part II

Nuova tappa nel percorso di avvicinamento a The Last of Us: Part II, con gli sviluppatori di Naughty Dog che hanno rilasciato un nuovo video intitolato Inside The Gameplay, nel quale mostrano in particolare le meccaniche di gioco della prossima esclusiva PlayStation 4.

Il filmato si apre con alcuni membri dello staff – tra cui il director della serie Neil Druckman – che illustrano quali tipi di emozioni e sentimenti vorrebbero trasmettere al giocatore tramite le disavventure che dovrà affrontare Ellie sul suo percorso, con minacce sempre nuove e che arrivano da più fronti.

Proprio il cambio di focus da Joel a Ellie ha creato una variante di grande impatto sul gameplay, ora ancora più focalizzato sull’esigenza di nascondersi e eliminare con furbizia e astuzia i nostri nemici, che saranno sempre fisicamente soverchianti rispetto alla nostra gracile protagonista.

In The Last of Us: Part II ci sarà inoltre maggiore verticalità, con la possibilità di saltare ma anche strisciare sotto agli ostacoli, e la nuova aggiunta della schivata, che permetterà al giocatore di scappare quando la situazione si farà critica.