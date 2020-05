System Shock 3 è ora ufficialmente nelle mani di Tencent

Intervenendo con un breve comunicato diffuso tramite il sito ufficiale della compagnia, il team di OtherSide Entertainment ha fatto sapere che d’ora in poi sarà Tencent a occuparsi di System Shock 3.

Lo studio spiega che date le ridotte dimensioni e le risorse limitate è stato molto difficile portare avanti il progetto da soli, dunque il colosso cinese si è inserito all’interno del processo di sviluppo.

Purtroppo le informazioni terminano qui, quindi non sappiamo in che modo Tencent si occuperà di System Shock 3. A questo punto le possibilità sono molteplici: potrebbe aver semplicemente finanziato lo sviluppo, come già avvenuto in altre situazioni passate, oppure è possibile che la compagnia cinese abbia rilevato il progetto per affidarlo a un altro team.

Inoltre, per rendere ancora più fumosa l’intera faccenda, nelle ultime ore è intervenuto su Twitter Stephen Kick, amministratore delegato di Nightdive Studios, affermando che la sua compagnia detiene i diritti esclusivi del franchise di System Shock, senza però aggiungere altro o precisare che tipo di rapporto intercorre tra Tencent, Nightdive e OtherSide. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori chiarimenti, sperando che presto possa essere fatta luce su questa situazione.

